Американски медии съобщават, че администрацията на Тръмп подновява усилията си за прекратяване на войната на Русия в Украйна, като се съобщава за 28-точков мирен план, пише БНР .

Според информациите планът е разработен от пратеника на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и съветника на Кремъл Кирил Дмитриев, но е обсъден само с няколко висши украински служители. Говори се,че водещите поддръжници на Украйна в Конгреса също не са запознати с плана.

"Файненшъл таймс" и Ройтерс съобщават, че от Украйна ще се иска да отстъпи територии в източната част на страната, и да намали наполовина размера на армията си. Други условия включват ограничаване на американската военна помощ и категориите въоръжения, използвани от украинската армия.

"Ние разработваме и ще продължим да разработваме списък с потенциални идеи за прекратяване на тази война, базирани на информация от двете страни на този конфликт", написа в Х държавният секретар на САЩ Марко Рубио, според когото трайният мир ще изисква "двете страни да се съгласят на трудни, но необходими отстъпки".

Министърът на сухопътните сили Даниел Дрискол е в Киев, за да проведе разговори с украински представители и да "обсъди усилията за прекратяване на войната". Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с висша делегация от американски военни днес.