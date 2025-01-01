Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Турция за преговори за възобновяване на мирните усилия за прекратяване на войната с Русия, съобщи неговият главен съветник, на фона на несигурността дали специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще присъства.
🇺🇦 Zelensky arrived in Ankara — he was met there by Umerov, who is involved in Mindich's corruption case— Zlatti71 (@Zlatti_71) November 19, 2025
It is reported that the overdue has scheduled talks with Turkish President Erdogan. pic.twitter.com/XEX1n7ipv2
„Пристигнах в Турция като част от делегацията, водена от президента Зеленски“, написа шефът на кабинета на украинския лидер Андрий Ермак в X, цитиран от АФП.
Той добави, че е „в постоянна връзка“ с Уиткоф, който все още не е потвърдил дали ще участва в преговорите.