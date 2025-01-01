Володимир Зеленски
Володимир Зеленски / БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Турция за преговори за възобновяване на мирните усилия за прекратяване на войната с Русия, съобщи неговият главен съветник, на фона на несигурността дали специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще присъства.

„Пристигнах в Турция като част от делегацията, водена от президента Зеленски“, написа шефът на кабинета на украинския лидер Андрий Ермак в X, цитиран от АФП.

Той добави, че е „в постоянна връзка“ с Уиткоф, който все още не е потвърдил дали ще участва в преговорите.

