Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, че Анкара подкрепя усилията за установяване на траен мир в Украйна с участието на всички страни, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция. Това предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

"Президентът Ердоган посочи, че следи отблизо развитието на мирния процес, подчертавайки, че Турция искрено се стреми към справедлив мир от началото на войната и че подкрепя подходи, насочени към установяване на траен мир с участието на всички страни," се посочва в съобщението на Дирекцията.

Путин е благодарил на Турция за домакинството на мирните преговори, които се проведоха в Истанбул.

По време на разговора двамата президенти са обсъдили срещата миналата седмица в Аляска между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, както и двустранните турско-руски отношения, по-специално в областта на търговията.

Ердоган и Путин са изразили мнение, че диалогът между двете страни трябва да продължи.