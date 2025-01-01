След ураганните ветрове, които връхлетяха Пазарджишко, щетите продължават да излизат наяве. В село Лесичово едно семейство остана без покрив над главата си, след като силният вятър напълно отнесе конструкцията на дома им, посочва NOVA.

Щетите са сериозни, а необходимата сума за ремонт е непосилна за семейството. Затова те разчитат на помощта на близки, съседи и доброволци.

Според собственика на къщата Неделко Николов най-важното е, че няма пострадали.

"В неделя около 10:00 ч. сутринта се появи много силен вятър. Покривът излетя и отиде в двора на комшийката. Тя извади късмет, добре, че се беше прибрала и не пострада. Всяка една помощ е добре дошла. Около 75-80 квадрата липсва и трябва спешно да се ремонтира за зимата", сподели той.

Зам.-кметът на Лесичово Веселина Милкова отбеляза, че почти няма къща в селото, която да не е получила щети от силната буря. "Има обърнати керемиди, липсващи била. Във всеки двор има паднали дървета, започнахме премахването им. В продължение на 12 часа в Лесичово и Калугерово нямаше ток, в Боримечково и Церово положението е същото. Гаражите масово са без покриви", обобщи Милкова.

Относно семейството, останало без покрив, тя призова който може, да помогне, тъй като има две малки деца - на 1 и 3 години. Доброволци вече дариха средства за керемидите.