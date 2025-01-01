Русия обяви, че няма да изпрати официален представител в Турция за посещението на Володимир Зеленски. Украинският президент заяви, че по време на посещението си, иска да „възобнови“ дипломатическите усилия за прекратяване на войната, предаде АФП.

„Не, утре в Турция няма да има представител на Русия“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Зеленски лети за Турция, за да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Преговорите за прекратяване на войната се забавиха след три кръга директни разговори между Русия и Украйна в Истанбул по-рано тази година, които не доведоха до пробив. Москва отхвърли примирие, засили напредъка си по фронта и бомбардировките на украински градове.