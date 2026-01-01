Временна автобусна линия №М3 ще бъде разкрита от 11 май до 20 юни по маршрут от площад „Орлов мост“ до ж.к. „Левски Г“ заради временното спиране на движението на метровлаковете в участъка между метростанциите „Орлов мост“ и „Хаджи Димитър“, съобщиха от „Метрополитен“.

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение в релсовия път и контактната мрежа на Линия 3 – от ул. „Шипка“ през ж.к. „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“.

За посочения период се преустановява движението на метролиния № 3 в участъка между метростанция „Орлов мост“ и метростанция „Хаджи Димитър“, като метростанция „Орлов мост“ ще функционира като крайна спирка на линията.

Временната автобусна линия № М3 ще обслужва маршрута от площад „Орлов мост“ до ж.к. „Левски Г“, като автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки по трасето, с изключение на спирките „ул. Алеко Константинов“ за автобусна линия № N4 на бул. „Мадрид“ и „ул. Подуенска“ за автобусна линия № 120 на ул. „Черковна“.

Спирка „ж.к. Левски Г“ ще придобие статут на двойна спирка, като ще бъде обозначена и крайна спирка за автобусна линия № М3.

От 11 май се закрива временната автобусна линия № 1ТБ.

Метробусът М3 ще се движи на интервал от 10 минути през деня в делнични дни и на интервал от 15 минути в почивни дни. Началният курс от спирка „Орлов мост“ както в делнични, така и в почивни дни ще бъде в 5:09 часа. Последният курс в делнични дни ще бъде в 23:54 часа, а в почивни дни – в 23:45 часа.

Разписанието на автобусна линия М3, включително маршрутът и часовете на движение, ще бъде публикувано на сайта на Центъра за градска мобилност от 9 май.