На 9 май отбелязваме Денят на Европа – дата, която е символ на началото на идеята за обединена и мирна Европа, превърнала се постепенно в реалност.

Всичко започва след Втората световна война – време, в което континентът е разрушен, а доверието между държавите е почти изчезнало. Именно тогава, на 9 май 1950 г., френският външен министър Робер Шуман произнася историческа реч, известна като Декларацията на Шуман.

Шуман я произнася Париж в момент, в който Европа все още се възстановява от разрушенията на Втората световна война. Основната му идея е изненадващо проста, но изключително смела за времето си – Франция и Германия да обединят производството на въглища и стомана. Тези два ресурса са били в основата на военната индустрия, а контролирането им заедно трябва да направи нова война между двете страни практически невъзможна.

В речта си Шуман подчертава, че този проект не е насочен само към икономическо сътрудничество, а към изграждане на нов тип отношения в Европа – основани на доверие, взаимна зависимост и мир. Той предлага създаването на наднационална институция, която да управлява тези ресурси, независимо от отделните държави.

Декларацията на Шуман се смята за символичен старт на обединена Европа, защото поставя началото на идеята, че бивши врагове могат да станат партньори чрез сътрудничество, а не чрез конфронтация.

Идеята е проста, но революционна: ако държавите споделят ключовите ресурси за война, те няма да могат лесно да воюват една срещу друга. Постепенно това предложение започва да се превръща в реалност. Само година по-късно, през 1951 г., се създава първата европейска наднационална структура – Европейската общност за въглища и стомана, в която участват шест държави.

С времето сътрудничеството се разширява. През 1957 г. с Римските договори се поставят основите на общ европейски пазар. Десетилетия по-късно, през 1993 г., с Договора от Маастрихт се ражда и самият Европейски съюз – съюз на държави, които избират да работят заедно, вместо една срещу друга.

Днес Денят на Европа е символ на мир, единство и сътрудничество. В различни европейски страни се организират събития, отворени врати в институции, концерти и образователни инициативи. Европейското знаме се издига като напомняне за общите ценности – свобода, демокрация и солидарност.

Така една реч, произнесена преди повече от седем десетилетия, се превръща в начало на процес, който променя историята на Европа и продължава да определя нейното бъдеще.