С издигане на знамето на Европейския съюз пред сградата на президентската институция беше отбелязан Денят на Европа.

На церемонията присъстваха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателят Румен Радев, кметът на София Васил Терзиев, министри от кабинета, депутати, представители на религиозни общности, общественици.

Държавният глава прие почетния караул на Националната гвардейска част. Бяха изпълнени и химните на България и на Европейския съюз.

По-рано днес президентът Йотова и Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.

В този ден честваме деня на победата във Втората световна война, края на световната война – най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Деня на победата, просперираща и мирна Европа, такава, за каквато мечтаеха нейните създатели, каза Илияна Йотова.

И точно в днешния ден, когато светът отново е разкъсан от конфликти, имаме огромен дълг – към нашите родители и тези, които идват след нас. Така, както нашите родители ни завещаха мир, това е нашата огромна задача – да оставим на децата си мира, допълни Йотова.

Днешният ден е преди всичко преклонение пред паметта на българските ветерани от Втората световна война и пред милионите жертви, които с кръвта си спряха похода на нацизма в Европа, заяви премиерът Румен Радев. Мисля, че 9 май, с всички жертви в най-кръвопролитния конфликт на 20-и век, е за пример, защото този конфликт отвори пътя за отказ от употребата на сила в Стария континент, добави премиерът. Според него най-важното днес е, че именно ден като 9 май – Денят на победата, отвори вратата към Деня на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави.

Надмогнал тези тежки кръвопролития, Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украйна и Близкия изток. Европейският съюз трябва да има не само моралното лидерство, но и волята да бъде фактор на мира на стария континент и в съседните региони, добави премиерът Румен Радев.

Денят на Европа ще бъде отбелязан с различни прояви в София.