Гръцките власти разбиха престъпна мрежа, измамила над сто души с около 3,4 милиона евро, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Групата е действала най-малко от юли 2025 г. като членовете й са се представяли за служители на Националното електроразпределителното дружество (ДЕДДИЕ). Мрежата е имала йерархична структура като ръководителите й са се обаждали на граждани и са се представяли за служители на ДЕДДИЕ. Обяснявали им, че има проблем с електрическата система в къщите им. Давали им указания да укрият ценностите си - пари и бижута на определени места, които посочвали като сигурни.

Ало измамници от България ощетили възрастни хора в Гърция с над 600 хил. евро

Докато телефонният разговор продължавал, други членове на групата влизали в домовете на жертвите и крадели ценностите им.

Откраднатите бижута и пари престъпната група укривала, като след това купувала с тях предмети на голяма стойност, за да узакони средствата.

За измамите са използвани телефонни карти, издадени с лични данни на несъществуващи чуждестранни граждани, за да се затрудни засичането от страна на полицията. Установено е използването на хиляда сим карти.

По случая са задържани седем души.