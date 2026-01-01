С церемония по издигане на знамето на Европейския съюз (ЕС) пред президентската институция, велошествие в центъра на столицата, „Европейско селище“, изпълнение на „Ода на радостта“ и вечерен концерт на открито София ще отбележи Деня на Европа – 9 май, съобщиха организаторите на проявите. В инициативите ще се включат президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, представители на европейските институции, дипломати, граждани и млади изпълнители.

От 9:00 ч. президентът Илияна Йотова ще поднесе цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. От 10:00 часа Йотова ще присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод празника. Преди церемонията тя ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част.

От 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ ще започне велопоходът „Обиколка за Европа“, организиран от Столичната община, Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България и Посолството на Италия. Събитието е вдъхновено от международното колоездачно състезание Джиро д'Италия, чийто финал е на 10 май в София.

Промени в движението заради велошествие в София

В шествието ще се включат кметът на София Васил Терзиев, посланици на държави членки на Европейския съюз, граждани и любители на велосипедния спорт. Първите пристигнали участници ще получат специални фланелки с логото на ЕС и символите на състезанието. Велосипедната колона ще премине по централни столични улици и ще достигне до Националния дворец на културата (НДК).

От 11:00 до 18:00 ч. в парковото пространство пред НДК ще бъде разположено „Европейско селище“ с информационни щандове, игри, викторини, кулинарни специалитети и сувенири от различни европейски държави. Представители на европейските институции и информационни мрежи ще предоставят информация за дейността на Европейския съюз.

От 11:30 ч. на откритата сцена пред НДК ще започне концерт на Софийския духов оркестър с популярна европейска музика, а в 12:00 часа оркестърът ще изпълни „Ода на радостта“ – химна на Европа. Изпълнението е част от национална инициатива, в която десетки духови оркестри в страната ще изпълнят едновременно произведението като символ на принадлежността на България към европейското семейство.

От 12:30 до 13:30 ч. ще се проведе инициативата „Европа танцува“, в която деца от софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки на ЕС.

В 14:00 ч. е предвиден младежки дебат на тема „Безопасно колоездене в града“.

Кулминацията на празничната програма ще бъде вечерният концерт от 17:30 ч. на откритата сцена пред НДК с участието на младите изпълнители Вениамин, Дара Екимова и Елизабет.

Тази година се навършват 76 години от Декларацията на френския министър на външните работи Робер Шуман, която положи основите на Европейския съюз такъв, какъвто го познаваме днес, и доведе до безпрецедентна ера на мир, демокрация, просперитет, интеграция и сътрудничество на целия континент, казват от Представителството на Европейската комисия в България.