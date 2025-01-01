Поп иконата Мадона се обърна към папа Лъв XIV с призив да посети блокираната ивица Газа заради тежката хуманитарна ситуация, предизвикала възмущението на международната общност, пише ДПА.

„Вие сте единственият от нас, на който не може да му бъде отказан достъп“, написа американската певица в социалната платформа "Екс".

„Има нужда вратите за хуманитарна помощ да бъдат напълно отворени, за да се спасят тези невинни деца. Вече няма време“, добави тя.

Отбелязвайки 25-ия рожден ден на сина си Роко Ричи, Мадона също съобщи за плановете си да направи дарение за хуманитарни организации, работещи в Газа.

„Чувствам, че най-добрият дар, който мога да му дам като майка, е да помоля всеки да направи каквото може, за да помогне за спасяването на невинните деца, които се намират под кръстосан огън в Газа“, пише Мадона.

Politics Cannot affect Change.

Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God.



Today is my Son Rocco’s birthday.

I feel the best gift I can give to him as a Mother - is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt — Madonna (@Madonna) August 11, 2025

В края на миналата седмица ООН съобщи, че „острото недохранване сред децата в Газа е достигнало най-високото си ниво“.

Само през юли близо 12 000 деца под 5-годишна възраст са определени като остро недохранени, а други 2500 страдат от тежко остро недохранване, най-животозастрашаващата форма според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), цитирана от ДПА.

Израел контролира входните пътища към Газа и е затворил крайбрежната зона. Много малко помощ е достигнала в Газа от март до май, когато Израел започна за пуска доставки, използвайки противоречива система, която заобикаля традиционните агенции на ООН.

След натиск от съюзниците Израел започна да позволява навлизането на по-големи конвои в територията, като се извършват и въздушни доставки на хуманитарна помощ, пише ДПА.

Миналата неделя ирландската рок група U2 отправи остра критика към израелското правителство. „Знаем, че „Хамас“ използва глада като оръжие във войната, но сега същото прави и Израел и аз се чувствам отвратен от моралния провал“, написа фронтменът ѝ Боно.