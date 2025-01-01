На 14 август, четвъртък, в. „Телеграф“ ще дари на читателите си специален подарък – икона на Дева Мария.

Иконата е отпечатана върху специален картон, с размер А4 и ще бъде вложена в средата на броя. Неин автор е художничката Катерина Колчева. Всеки християнин ще може да постави иконата на видно място в своя дом и да почете паметта на Пресвета Мария.

Иконата ще бъде подарена на читателите на вестника по случай 15 август - Успение на Пресвета Богородица ( Голяма Богородица ). Това е един от най-големите християнски празници, почитан както от православни, така и от католици.

Православното християнство почита Пресвета Богородица като най-големия светец, първия по значение след Бога.15 август е свързан с множество обичаи и вярвания. Празнуват всички с имена Мара, Мариам, Мариан, Мариана, Мариела, Мариета, Марийка, Марин, Марина, Марио, Мария, Мариян, Марияна, Маруся, Марян, Маша, Мика, Мима, Мими, Мирела, Панайот, Преслава, Преслав.

Този четвъртък „Телеграф“ излезе със специално приложение „Златна възраст“ и 8 страници подарък с много кръстословици, игри, ребуси, судоку, лабиринти и др. Цената на вестник и икона остава непроменена - 1.50 лв. / 0.77 €.

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“.