Униформени от Разград предотвратиха телефонна измама по класическата схема, свързана с помагане на полицията при разкриване на измами, съобщиха от ОД на МВР.

Опитите за измами продължават. На стационарни телефони звънят мъже, които се представят за полицаи. Обясняват на хората, че телефонни измамници разполагат със списък, по който звънят, предлагат дърва и се опитват да въведат хората в заблуждение.

Нов начин за пренасяне на пари от ало измама: Спипаха румънци, единият пренасял в увит по тялото дамски чорап близо 44 000 лв.

Опитват се да ги убедят да съдействат при залавянето им. Разпитват ги за налични суми в домовете им и дали имат спестявания в банките. Отново отправяме апел гражданите да не се доверяват на телефонни обаждания с искане за пари, независимо под какъв предлог.

Органите на реда напомнят:

Не се доверявайте на никого по телефон - полицията не иска пари.

Проверете истинността на твърденията - на тел.112 или 084/ 66-05-77 в Районно управление-Разград.