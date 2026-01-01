Окръжният съд в Хасково наложи ефективна присъда от две години затвор спрямо мъж, причинил смърт по непредпазливост, съобщиха от съда.

Калоян Карагьозов (34 г.) бе привлечен под отговорност за случая от 3 май 2025 година, когато в парк в областния център нанася побой на водещия скитнически живот Младен Иванов (51 г.).

Пострадалият с четири счупени ребра и контузия на бял дроб не потърсил лекарска помощ след инцидента и на седми май издъхнал на пейка в центъра на Хасково.

Карагьозов трябва да изтърпи наказинето при първоначален "общ" режим. Той е осъден и да заплати направените на досъдебното производство разноски за извършени експертизи в размер на 2371,58 евро - 4638,40 лева. От срока за излежаване се приспада времето, в което той е бил в следствения арест.

Тази мярка му бе определена на девети май миналата година. Тя бе потвърдена от Апелативния съд в Пловдив на 15 май. Искане за изменение на задържането в ареста бе отказано от Окръжния съд в Хасково и на 28 ноември миналата година.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-Пловдив.