Ще се борим срещу системата, която позволява доминацията на личности, носители на корупция и разграждане на демокрацията, каза председателят на БСП Крум Зарков на среща с младежи от Градския съвет на Младежкото обединение в БСП-София, съобщиха от партийния пресцентър.

БСП е единствената партия в България с истински работещи демократични механизми. Това е важно не само за нашето бъдеще, но и за това на демокрацията в страната ни такава, каквато я познаваме, каза още Зарков, цитиран в съобщението. Според него социалистическата партия има бъдеще, защото нейното силно участие в политическия живот е ключово за възстановяването на справедливия демократичен процес в страната.

Ролята на младите социалисти като коректив в партията, коментира председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. "Ние сме първите, които ще застанат зад председателя, когато знаем, че работи в името на БСП, но и първите, които ще му кажат, когато прави грешка, няма да спрем да предлагаме алтернативи и работещи решения за проблемите на млаците“, каза Вълков, цитиран в прессъобщението.

Крум Зарков беше избран за председател на БСП в събота миналата седмица.

Ще имаме заседание на парламентарната група и ще вземем решение как да гласуваме, каза пред журналисти Атанас Атанасов от „БСП – Обединена левица“ във връзка с ветото на президента Илияна Йотова срещу промените в Изборния кодекс, ограничаващи избирателните секции в държави извън ЕС.

На второ гласуване на този законопроект групата ни беше разделена, аз бях от тези, които не го подкрепихме, уточни Атанасов.

На въпрос дали Андрей Гюров, който бе избран като кандидат за служебен премиер, може да гарантира честни избори, Атанасов отговори „силно се надявам Гюров да подходи с нужната сериозност и отговорност към позицията, която заема, и към ангажимента, който има към цялата нация – да подсигури честни и прозрачни избори“.