Военен кораб на САЩ и кораб за снабдяване на флота се сблъскаха вчера по време на презареждане, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на военен говорител, предаде Ройтерс.

Разрушителят "Тръкстън" от клас "Арли Бърк" и корабът "Съплай" се сблъскаха при презареждане в морето близо до Южна Америка, при което са били ранени двама души.

Ройтерс отбелязва, че информацията не може да потвърди. Южноамериканското командване за момента не е отговорило на запитването на агенцията за коментар.

Причината за сблъсъка не е ясна, инцидентът се разследва, каза говорителят на Южното командване полковник Емануел Ортис, цитиран от вестника.

И двата кораба са докладвали, че могат да продължат да плават безопасно, допълни Ортис.