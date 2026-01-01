Ръководителят на Българския антарктически институт и на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев и журналистката Мария Чернева развяха знамето на град Етрополе на Антарктида. Това стана ден преди отпътуването на група участници в 34-тата българска антарктическа експедиция, начело с ръководителя ѝ проф. Христо Пимпирев.

На о. Ливингстън има връх, наречен Етрополе, тъй като е град с възрожденски корени и традиции, разказа за БТА Мария Чернева. В района на антарктическия връх Етрополе има находище на мед, а първите изследователи на Ливингстън - геолози, са минали през тези мини, изграждайки се като учени, добави тя.

Знамето е било предоставено на проф. Пимпирев от кмета на община Етрополе инж. Владимир Александров при представянето на книгата „Антарктида - история, природа, българските полярници" на Христо Пимпирев и Иглика Трифонова в града.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.