Единодушно с десет гласа парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в село Гюешево. Документът е внесен от Министерския съвет.

На заседанието присъства вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, който заяви, че още на 26 декември 2025 г. в Република Северна Македония споразумението е било ратифицирано и от 7 януари т.г. е в сила.

По думите на Караджов тунелът е много важен етап от изграждането на линията между София и Скопие. „Това е една добра стъпка напред по реализирането на един много важен за сигурността на региона коридор – Коридор №8“, посочи той.

Караджов припомни, че България е инициатор за подписването на споразумението и то е било приветствано от всички държави-членки на ЕС.

С това споразумение се цели създаване на един нормативен междуправителствен акт с ясни ангажименти за изграждането на този тунел. Той трябва да бъде изграден съвместно, затова в него има предимно технически разпоредби и задължения на страните за изграждане на този тунел - как да се извършат обществени поръчки, как да се извърши строителният надзор и да се положат усилия за безвъзмездна финансова помощ, обясни Гроздан Караджов.

Той добави, че по инициатива на България ЕК е разрешила връзката София – Скопие да залегне във възможностите на ЕС за финансиране по европейски програми.