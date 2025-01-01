Комисията по външна политика подкрепи единодушно ратификацията на Споразумението между правителствата на България и на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево. „За“ гласуваха 14 депутати.

Споразумението беше подписано от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и от заместник министър-председателя и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски на 6 ноември.

В началото на заседанието вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов обясни в детайли съдържанието на споразумението и каза, че тунелът и съпътстващата инфраструктура от Българска страна трябва да бъдат готови най-късно до 2028 г.

Същото се очаква и от страна на РС Македония, заяви Караджов.

Процесът по изграждането на тунела ще бъде съблюдаван от междуправителствен комитет, ръководен на ниво зам.-министри, в който ще участват и директорите на пътните агенции на двете съседни държави.

Припомняме, че проектът за строителство на жп тунел по линията е ключов елемент от Коридор №8, който има за цел да осигури транспортна свързаност между Черно море и Адриатическо море.