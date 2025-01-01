Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие единодушно Законопроекта за НСО, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители.

Законопроектът беше приет с 18 гласа "За", без против и въздържали се.

Пеевски поиска решение от НСО за охраната си

Законопроектът, внесен от Ивайло Мирчев и депутати от „Да, България“ / ПП-ДБ, има за цел да промени действащия Закон за НСО и основно да урегулира кои лица могат да бъдат охранявани от НСО.

В законопроекта е заложена забрана НСО да охранява народни представители, с изключение на председателя на Народното събрание.

Между първо и второ четене могат да се правят предложения за промени.

"С тези промени се забранява Националната служба за охрана да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание - така, както е във всички европейски страни. Призоваваме това да се придвижи бързо към комисии и пленарна зала. Ако това не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще го предложим отново, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична и е по фалшив сигнал, че руското ГРУ е влязло в България, за да отстранява Пеевски. Никога Русия не е била срещу Делян Пеевски. Всеки депутат трябва да бъде равнопоставен. Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание. В момента Пеевски, освен НСО, го пазят и баретите от Специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край". Това каза преди дни Ивайло Мирчев пред медиите.

По-рано днес стана ясно, че лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски е изпратил писмо до началника на НСО и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, с което е поискал компетентният орган да се произнесе за това, дали има изменение в обстоятелствата, поради което е взето решението и на лице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му, съобщиха от пресцентъра на партията.

В четвъртък в изявление пред медиите той заяви: "След малко ще подам искане до комисията, която слага охраната, която е постановила да имам такава охрана, както е постановила, по медийни сведения, за Кирил Петков тогава, Атанас Атанасов, за Христо Иванов. Аз охраната тогава не я взех веднага, отказах я, много дълго време. От службите настояха да я взема тази охрана, че са притеснени. Кирил Петков я взе тази охрана веднага, Атанас Атанасов я взе веднага. На всеки 6 месеца се преценява има ли нужда от тази охрана и явно на тях им е била свалена. На мен не ми е била свалена - така са преценили службите. Не знам кога изтичат тези 6 месеца. Ще поискам още днес, преди комисия, да бъде прегледана нуждата от моята охрана. Аз ще приема решението на комисията".

"В миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана. Но няма да позволя да оставят народни представители и други държавни служители без охрана, това е несериозно", подчерта той.