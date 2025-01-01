ДБ внасят в Народното събрание промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), това обявиха Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в кулоарите на Народното събрание.

"С тези промени се забранява Националната служба за охрана да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание - така, както е във всички европейски страни. Призоваваме това да се придвижи бързо към комисии и пленарна зала. Ако това не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще го предложим отново, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична и е по фалшив сигнал, че руското ГРУ е влязло в България, за да отстранява Пеевски. Никога Русия не е била срещу Делян Пеевски. Всеки депутат трябва да бъде равнопоставен. Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание. В момента Пеевски, освен НСО, го пазят и баретите от Специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край", каза Мирчев.

По повод вота на недоверие срещу правителството Божидар Божанов, заяви, че очаква той да бъде покрепен от "всеки, който има останал грам политически инстинкт".

"Площадите в цялата страна казаха едно нещо - оставка. Подкрепата за протеста е огромна. Този вот на недоверие и вотът на недоверие на протеста. Хората искат Пеевски да бъде изваден най-накрая от обществено-политическия живот", допълни Божанов и уточни, че внасят и изменения в Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Той призова лидерът на "ДПС-Ново начало" да бъде изолиран по всички канали от политическата система, "за да се реализира реален санитарен кордон, който гражданите сложиха на улицата".

"Протестът е подкрепян от все повече хора, доверието на управляващото мнозинство се срива, така че тази власт вече е паднала. Обективирането на този факт е само формалност", заключи Божидар Божанов.