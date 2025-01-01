Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана (НСО), както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на "ДПС-Ново начало" промени в Закона за НСО.

От парламентарната група на партията подчертаха, че законодателят е длъжен да гарантира на служителите на НСО условия и свобода за професионално изпълнение на задълженията им.

"Продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата", заявиха от "ДПС-Ново начало".

В позиция, разпространена от партийния пресцентър, се посочва, че промените в Закона за НСО са начин за предотвратяване на провокация от страна на президента - „Лади“, „Москвичи“ и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение, да возят него, семейството му и личния му антураж.