"Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" разрешава президентът Румен Радев да се откаже от личната си охрана от НСО" - това се казва в позиция, разпространена от партийния пресцентър. В нея се посочва, че днес в Народното събрание е внесен съответният законопроект - за промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер, да се откажат от личната си охрана.

Радев: Ако депутатите приемат закон, ще се откажа от охраната си от НСО

Малко по-рано днес държавният глава заяви, че "няма право да се откаже от личната си охрана по закон". "Но ако депутатите приемат този закон – нека стигнат до края, аз ще се откажа", заяви oще президентът. Коментарът му дойде след промените в Закона за НСО, с които бе премахната функцията на службата да осигурява транспортно дейността на президентската администрация.

В позицията на ДПС-НН се посочва, че промяната е в отговор именно на заявката на президента, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява.

Пеевски: Пълен популизъм, Радев трябва да слезе въобще от колите

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

"Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери", призовавт от "ДПС-Ново начало".

Според патията е "недопустимо и неморално администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик".