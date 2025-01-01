„Ако те наистина са последователни и са гласували закон, с който принуждават и според тях е нормално хората да вършат служебна дейност с лични автомобили, нека стигнат до край, да слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили“ – за това призова депутатите президентът Румен Радев. Той говори пред журналисти пред Паметника на българския летец в София, където участва в отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили. Според него вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е унизил премиера Росен Желязков, а председателят на НС Наталия Киселова е била "сведена до плод и зеленчук".

Радев обяви, че солидарно с администрацията си ще пътува с личния си автомобил

По-рано държавният глава обяви, че от 20 октомври 2025 г. ще пътува с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Радев обясни и защо се отказва от транспорта на НСО: „Защото аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил като ценностна система именно сред тези хора – хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност, разчитайки на живота на другия, не са празни понятия. Аз съм бил командир на тези хора, носил съм отговорност за техните животи и никога не съм ги оставил сами в трудни ситуации, в каквито не рядко са ги поставяли решенията на властта и на политици“.

"Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон. Ако депутатите приемат този закон – нека стигнат до края, аз ще се откажа", заяви oще президентът Радев.

Депутатите решиха: НСО няма да вози администрацията на президента

Радев допълни, че когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат работа с лични автомобили, той ще бъде солидарен с тези хора и ще пътува със свой автомобил. „Когато управляващите от политическата класа приемат закони, които разграждат държавността, тогава всички ние – гражданите, трябва да се изграждаме отново“, добави президентът.

БТА

"Ставаме свидетели на как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това нелегитимно и мога да кажа антидемократично действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите, включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-накрая да разберат, че избирателите не са крепост. Никой досега не си е позволявал да се държи толкова унизително с български министър-председател. Основната фигура в парламентарната република – председателят на Народното събрание, е сведена до плод и зеленчук. Целият този моноспекатък бе триумф на ненормалността в българската политика. Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят“, коментира още държавният глава.

Пеевски: Чакам ги с решение, всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната

На въпрос има ли проблем с начина, по копйто получава информация от българските служби, той обясни, че "проблемът е в неформалната информация, която тече от ДАНС към управление, лидери на партии и политици". "За мен това не е нормално и ДАНС трябва да си влезе точно в задълженията и да изпраща еднаква по обем писмена информация към президента, към председателя на НС и министър-председателя", заяви още Радев.

Попитан дали ще прави партия, държавният глава каза: „Моята партия, моят т.нар. политически проект са българските граждани. Аз ще продължа да отстоявам техните интереси с всички средства, които ми е отредила Конституцията“.