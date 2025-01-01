В писмо до началника на Националната служба за охрана прездеинтът Румен Радев обяви, че ще ползва личния си автомобил след промените в Закона за НСО, с които бе премахната функцията на службата да осигурява транспортно дейността на президентската администрация.

От прессекретариата н държавния глава публикуваха писмото до генерал-майор Емил Тонев. В него се казва:

Депутатите решиха: НСО няма да вози администрацията на президента

„Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт.

Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Радев за казуса НСО: Всяка институция има служебни автомобили

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците.

Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви.“

ДПС-Ново начало предлага НСО да спре да вози администрацията на президента

Промените в закона бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и сегашен народен представител от ДПС-Ново начало - Калин Стоянов. В мотивите си той посочи, че функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента е "напълно ненужна привилегия, която принизява Националната служба за охрана в обикновена транспортна компания“. Стоянов заяви, че е бил провокиран да предложи законопроекта, след като в началото на август президентът Радев пътувал из Варна с кортеж от седем коли.