Президентът Румен Радев откри официално учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София.

Той отправи пожелание към ученици, учители и родители за една успешна година. След това пред журналистите отказа да влиза в детайли по политически теми заради празника, единствено направи кратък коментар вследствие на множеството въпроси към него.

Ясно е кога ще се проведат дебатите по вота на недоверие

"Аз не искам на този наистина прекрасен български празник - този на нашите деца, да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие. Има друго време за това", посочи единствено държавният глава и допълни: "Няма да коментирам злободневни теми, нито признанията на господин Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували".

Вътрешната комисия реши: Администрацията на президента остава без НСО

Лаконичен бе и за решението на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента. Предложението бе внесено от депутата от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.

"Изобщо не искам да коментирам и тази тема, но мога да ви кажа, че всяка, дори и регионална дирекция на което и да е министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем иначе - нека не бъде НСО, но нека осигурят бюджет, парк, коли и шофьори", посочи президентът Радев и обобщи ситуацията като противопоставяне.

"Днес няма да си губим времето със злободневни теми, нито с други министерства, които се оплетоха в лъжи", заключи той.

"Всички успехи в новата история на България се дължат именно на образования и посветен на каузата на просветата, независимостта и свободата български народ", заяви президентът Румен Радев по повод днешния 15 септември.

"Просветеният и образован народ е неуязвим за демагогиите. Голямото предизвикателство пред обществото ни днес е как да гарантираме достойното бъдеще на България, което е немислимо без образование. Образование, обаче, което да развиваме както на основата на модерната технология, така и на основата на богатите традиции в нашата образователна система", каза президентът. По думите му образованието трябва да възпитава в родолюбие и да изгражда достойните личности на България.