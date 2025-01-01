Превантивен ремонт на 8,3-ти километър от магистрала „Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата, започва от днес. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

При изпълнението на строителните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна, като ще има по една лента във всяка посока на движение. При интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ е възможно да се ограничава преминаването на превозните средства над 12 т в този участък от автомагистралата, като те ще се пренасочват по алтернативен маршрут по път I-1 Яна – Горни Богров – Долни Богров – София.

Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт, посочват от АПИ. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври. Строително-монтажните дейности ще се извършват по договора за поддържане на магистрала „Хемус“ от дружеството „Автомагистрали“ ЕАД.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но посочват, че ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, посочват от пътната агенция.

Миналата седмица започна прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа.