Последният участък от автомагистрала "Европа" бе символично открит днес. С това по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път, посочват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В пускането на участъка в експлоатация участваха премиерът Росен Желязков, министрите на външните работи и на регионалното развитие – Георг Георгиев и Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков, председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев.

АМ "Европа" е част от Трансевропейската транспортна мрежа и е първата у нас, която свързва две граници. Магистралата е с дължина 63 км. Започва от границата ни със Сърбия при граничен пункт Калотина и се свързва със Северната тангента до София, като след това се разпределя трафикът по автомагистралите "Хемус" и "Тракия".

„При нас политическият театър продължава, но виждате, че днес без фанфари и без ленти даваме началото на активната експлоатация на автомагистрала „Европа“. Знаете, че строежът ѝ започна през 2018 г. като магистрала „Калотина“. Сега тя свързва България с Европа. В третия кабинет на премиера Борисов помните, че бяхме заедно с колегите тук, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че до 1-2 г. ще завършим българския участък. 4-5 години безвремие! Но благодарение на коалиционната мъдрост и партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години“, коментира пред журналисти премиерът Желязков.

„Строителството и на останалите инфраструктурни проекти продължава активно. С отсечката, която ще се открие, скоро ще дадем възможност на хората да усетят, че и по „Хемус“ се строи. Това е смисълът да има редовни правителства. Защото дълги служени и кратки редовни създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на проектите и обектите, които изграждат инфраструктурата. Тя решава и други въпроси – не само на по-бързото и добро придвижване, но и въпросите на пътната безопасност, по-добрия контрол и усещането за по-добро качество на живот“, добави Желязков.

С това символично пускане в експлоатация на магистрала Европа показахме, че буквално за 8 месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно за четири години, каза Иван Иванов. Той посочи, че най-важното е , че всички тези инфраструктурни проекти, които българските граждани очакват в момента са в ход и се очаква в рамките на мандата те да бъдат завършени. Днес свързаността между Ориента и Западна Европа е факт, а самото име на магистралата символично подчертава това обединение.

Иванов отсече, че е важно "тези приоритетни проекти, които сме набелязали за свързаността със севера и юга да бъдат факт скоро, защото това е един от ангажиментите на този кабинет, а и очакванията на нашите европейски партньори са такива".

Относно въпрос свързан със средната скорост по магистралата, Иванов отговори, че ще бъде мерена когато бъдат сложени камерите на рамките на тол системата, като допълни, че правилата за движение трябва да се спазват от всички.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). В магистралата се включва и Северната скоростна тангента, чрез която автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия". На днешната церемония въведен бе последният участък, който е между Сливница и Софийския околовръстен път и е с дължина от 16,5 км.