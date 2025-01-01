„Виждаме много добро качество на изпълнение и уверението на строителя е, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация“ – това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на инспекцията на довършителните дейности по автомагистрала "Европа".

Заедно с него са председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС), народни представители и ръководството на АПИ.

БТА

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия", посочват от пресцентъра на МРРБ.

Предстоящото пускане на магистралата според Иванов е доказателство, че когато има редовно управление и поети пред обществото ангажименти, резултатите са видими.

„Това е една от първите магистрали, които цялостно ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Предстои най-късно до края на септември да бъде пусната в експлоатация и магистрала „Хемус от п.в. Боаза до п.в. Германци. Така че, тази година ще имаме две магистрали, които бъдат пуснати изцяло“, посочи още министърът. Той визира пътният участък от автомагистралата, който е с дължина 17 км, както и скоростната връзка на България със Сърбия през АМ "Европа".

Приоритет за кабинета са рестартираните ключови инфраструктура проекти след 4-годишно забавяне, посочи още Иванов, който похвали съвместните действия на кабинета и АПИ за довършването на магистралите.

Относно водната криза регионалният министър увери, че дадените дадените вчера от министър-председателя разпореждания вече се изпълняват. „Държавата ще покаже, че функционира“, категоричен бе Иванов и припомни предстоящото днес извънредно заседание на ресорната комисия в парламента.

Министърът бе попитан как ще бъде уреден въпросът за граждани, които поради здравословни проблеми не могат да слагат колан в автомобила, след като камерите по пътищата вече ще могат да засичат това. „Факт е, че АПИ и в частност Националното тол управление въведе почти пълните функционалности на камерите, с които разполага, за да бъдат използвани на максимум – нещо, което също беше забавено с години. Тези въпроси обаче ще трябва да бъдат отправени към МВР като правоприлагащ орган“, обясни Иванов.