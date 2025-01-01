Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на първо четене промени в Закона за Национална служба „Охрана“ (НСО), внесени от Калин Стоянов, "ДПС-Ново начало".

Промените предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от закона.

Точката за разглеждане на законопроекта бе гласувана допълнително при приемане на дневния ред за заседанието. Тя бе приета с осем гласа „за“, един „против“ и трима „въздържал се“ , без дебат.

При представянето на промените Калин Стоянов заяви, че транспортното осигуряване на администрацията на президента е напълно ненужна привилегия. Той добави, че подобна уредба е предвидена само за администрацията на президента, като няма такава за администрацията на Народното събрание и Министерския съвет. Също така отбеляза, че служителите от администрацията не попадат в обхвата на охраняваните лица по закона, но всички те с тази разпоредба се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт.

Калин Стоянов добави, че на 10 август „всички станахме свидетели на необяснимо до ден днешен внушителен кортеж, с който президентът се придвижваше в морската столица Варна“, а на снимки и клипчета се е видяло, че кортежът е наброявал четири леки автомобила, два джипа и един микробус, отделно съпроводени с ескорт от полицията, което е наложило блокирането на улици и светофари.

По думите му никой не е отговорил на въпросите, включително и на официално запитване, кои са били охраняваните лица, какви са били заповедите и дали е имало заповед за такъв кортеж. "Службата НСО чрез тази т.14 се използва за транспорт на незнайно какъв брой хора от администрацията на президента, аз считам, че това е недопустимо, крайно време е да сложим точка на това разхищение", добави Стоянов.

По време на заседанието вътрешната комисия одобри и законопроекта за ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Румъния за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси, подписано във Видин на 19 май 2009 г., подписан на 16 юни 2025 г. в София и на 18 юни 2025 г. в Букурещ.