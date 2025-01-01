Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента, прие на първо четене парламентът със 116 гласа „за“, 64 „против“ и 1 „въздържал се“.

Измененията в Закона за НСО, внесени от Калин Стоянов („ДПС-Ново начало“), подкрепиха депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

Калин Стоянов обясни, че поводът изменението е посещение на президента Румен Радев във Варна на 10 август т.г., когато целият град е бил блокиран заради кортежа му, наброяващ седем автомобила. Той посочи, че не става въпрос за противопоставяне, а за един пропуск, който години наред дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии, които са предвидени за друг кръг от хора. Не виждам какъв е проблемът администрацията на президента да се приравни на всички останали, посочи той. Трябва да се сложи точка на тази необоснована привилегия, заяви Стоянов.

В момента сме свидетели на един евтин фарс, чиято цел е българският президент да бъде публично унижен, коментира заместник-председателят на парламента Юлиана Матеева от „Величие“. По думите ѝ се изразява стремеж президентът да бъде оставен без своята администрация при осъществяване на представителните си функции.

Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) обясни, че тук не става въпрос за отнемане на право на президента. Няма държавна администрация, която да ползва специален режим, обясни той. Защо чиновници да се возят със специален режим, без да са служители на специализирани служби, посочи Гаджев.

Президентът ще продължи да си ползва НСО, тук става въпрос за администрацията на президента, което може да включва и чистачката, коментира Хамид Хамид („ДПС-Ново начало“). Коя администрация има „таксиметрова компания НСО“, министър-председателят като ходи някъде, администрацията му как се придвижва, попита той.

Ивайло Мирчев („Продължаваме промяната-Демократична България“) каза, че между първо и второ четене ще предложат да се махне охраната от НСО на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и на всички депутати, без председателя на Народното събрание. Най-голямата таксиметрова компания е Народното събрание (НС), близо 200 шофьори има НС, посочи той.

Народното събрание има 75 служебни автомобила, как назначихте 200 шофьора, репликира го Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало"). В момента сте ангажирани да защитавате Радев, русофила Радев, допълни той.

В отговор Ивайло Мирчев уточни, че на официален въпрос отговорът е, че шофьорите на НС са над сто.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира, че не за първи път НС приема частни поправки и частни закони. Президентството не разполага със собствени автомобили, а ползва на НСО, каза той и посочи, че президентската институция функционира така от 35 години. По думите му предложените изменения показват много дребнаво отношение на Пеевски към президента. По думите му парламентът разполага със 70 коли и 76 шофьори.

Николай Радулов от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) коментира, че наистина става въпрос за опит за унижаване, за показване на президента, че той е никой в тази държава.

Срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта ще е три дни, решиха още депутатите.