С тържествена церемония в централата на службата НСО държавната охранителна служба отбеляза професионалния си празник и 146 години от основаването си. Честванията се случват на фона на инциираните от бившия вътрешен министър Калин Стоянов промени в закона, свързани с премахването на функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

"Службата преодолява множество предизвикателства и устоява на дълбоки политически превратности", каза в словото си президентът Румен Радев, докато за премиера Росен Желязков "стабилността на службата е еманация на начина, по който разглеждаме стабилността в държавата".

Поздравления към служителите отправи и председателят на Народното събрание Наталия Киселова, а сред официалните гости на празника бяха и вицепрезидентът Илияна Йотова, президентът на Републиката (1997 г.-2002 г.) Петър Стоянов, ръководителят на Постоянното представителство на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, ръководители и представители на държавните органи и структури от системата за защита на националната сигурност, на службите за обществен ред и сигурност в министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на правосъдието, представители на партньорски служби, ветерани.

"Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси", заяви по време на официалното честване министър-председателят Росен Желязков.

"Изпълнявайте Вашия дълг неотклонно, защото доверието и координацията са важна предпоставка за успеха и за изграждането на междуинституционалното доверие“, каза премиерът, цитиран в съобщението. Той изрази благодарност за достойната служба на ръководството и служителите на НСО. „Стабилността на службата е еманация на начина, по който разглеждаме стабилността в държавата, стабилността в управлението и баланса между институциите“, добави Желязков, цитиран от правителствената пресслужба.

"Националната служба за охрана е значим фактор в системата за защита на националната сигурност. С растящата динамика в средата за сигурност, расте и значението на НСО", пък заяви държавният глава Румен Радев в приветствието си на церемонията.

Той посочи, че през годините от създаването си НСО съществено допринася за укрепването на държавния авторитет, а Службата преодолява множество предизвикателства и устоява на дълбоки политически превратности. Многократно реформирана Службата се доказа като необходим елемент от българската държавност, подчерта още президентът.

Държавният глава изказа признателност към ръководството на НСО за усилията за повишаване на подготовката на личния състав, за подобряване на условията на труд, за издигане на мотивацията и престижа на служителите и за усъвършенстване на материално-техническата база.

В словото си Румен Радев благодари също така на офицерите, сержантите и служителите от НСО, които въпреки многобройните предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно, продължават да изпълняват своята обществена мисия с чест, достойнство, отговорност и всеотдайност. Държавният глава открои и приноса на ветераните и предишните ръководства на Националната служба за охрана за съхраняването и пренасянето през поколенията на нейните традиции и добродетели, както и за това, че в спорадичните популистки опити за посегателства върху нейния авторитет, цялост и дори съществуване, продължават да застават с имената си в нейна подкрепа.

„Приемам това като знак за внимание, за споделена грижа и държавна отговорност към вашата високоотговорна дейност“, посочи президентът Радев относно официалните гости и изрази увереност, че усилията в подкрепа на НСО ще продължат, за да може тя да бъде адекватна на непрекъснато растящите предизвикателства пред нея.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова също поздрави служителите от Националната служба за охрана по повод 146-ата годишнина от основаването на ведомството.

"През всичките години на своето съществуване Службата е един от стълбовете на българската държавност и бди за сигурността на лицата в държавното управление, отбеляза председателят на парламента в своето обръщение към служителите на официалната церемония за отбелязване на празника. Продължавайки делото на своите предци, започнали от времето на княз Александър Батенберг, Вие изпълнявате с чест възложената Ви мисия да защитавате живота, здравето и достойнството на длъжностните лица от противозаконни посегателства и да осигурявате безопасността на охранявани обекти и мероприятия", допълни Наталия Киселова.

Председателят на Народното събрание подчерта, че в днешното несигурно време, взривоопасната регионална и глобална среда за сигурност, международният тероризъм и организираната престъпност пораждат нови предизвикателства пред служителите на Националната служба за охрана. „Пред Вас възникват все по-трудни задачи за решаването на които, уверена съм, сте добре подготвени и осигурени и няма да позволите да бъдете изненадани от внезапно възникващи рискове и заплахи“, заяви тя.

Наталия Киселова увери служителите на НСО, че техните ежедневни задължения, изпълнявани отговорно и с висок професионализъм, се оценяват високо и по достойнство и изрази своята дълбока признателност и уважение към офицерите, сержантите и гражданските лица от службата. Тя им пожела и занапред много лични и професионални успехи.

"Решително ще се противопоставим на всеки опит за компрометиране на доверието в институциите", заяви в обръщението си генерал-майор Емил Тонев, който от 2020 г. е началник на НСО.

„Националната служба за охрана е едно от лицата на българската държавност. Нестихващите атаки срещу държавни институции и опитите да бъде подкопавано общественото доверие в тях, подкопават доверието и авторитета и на НСО“, заяви началникът на службата и бе категоричен, че тези процеси „не трябва и няма да повлияят“ върху ежедневната работа в изпълнение на основната дейност на НСО.

Националната служба за охрана ще засилва сътрудничеството и ще укрепва връзките си с другите служби от сектора за сигурност и обществен ред. Бяха повишени възнагражденията на служителите, материалната база е в процес на обновяване, на служба постъпват и нови служители. Тези задачи са постоянен приоритет на ръководството на НСО, отбеляза още генерал-майор Тонев.

„Наш дълг е да пазим българската държавност и тези, които я представляват, и ще продължим да го изпълняваме безкомпромисно и с всичките си сили“, категоричен бе още началникът на Националната служба за охрана.

Националната служба за охрана е правоприемник на Софийската Първа конна сотня. Тя е създадена през 1879 г. с указ на Княз Александър I като първото специализирано звено за охрана. Днес НСО е специализирана военизирана държавна служба към президента на България, се посочва в информация на отдел "Справочна" на БТА. Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и събития.

По повод празника на НСО, командирът на Националната гвардейска част в периода април 2019 г.-август 2025 г. полковник (о.р.) Кънчо Иванов бе удостоен от началника на НСО генерал-майор Емил Тонев с Почетен знак на Националната служба за охрана, за неговия съществен принос и заслуги към дейността на Службата.

Тържествен водосвет по случай празника отслужи Браницкият епископ Йоан, първи викарен епископ на Софийския митрополит.