Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и ги изчаква.

"Щели да имат решение до понеделник, предполагам, че той изчаква Борисов, всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната", посочи в кулоарите на парламента Пеевски.

Той посочи, че те винаги са в готовност за преговори. "Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да продължим да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Ние имаме здрав гръб, можем да носим отговорност", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало".

На въпрос дали ще дадат министри в кабинета, Пеевски гарантира, че ако има нужда да се сподели отговорността в управлението "и на ГЕРБ им тежи", те са готови да поемат такава отговорност.

По повод писмото на президента Румен Радев до началника на НСО за служебните коли, Пеевски коментира: "Това е пълен популизъм, Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си партията, имам всички данни за това и по места, така че не е почтено и ако има някаква воинска доблест, още днес да подаде оставка, да излезе, да си направи партията, да си я развива и когато има избори, да се яви на тях".

Тази сутрин държавният глава обяви, че ще ползва личния си автомобил след промените в Закона за НСО, с които бе премахната функцията на службата да осигурява транспортно дейността на президентската администрация. От прессекретариата на Радев публикуваха писмото до генерал-майор Емил Тонев.

"Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента. Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците. Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви“, посочи президентът Радев.