"Днес нямам никакво намерение да развалям празника на Медицинския университет в Пловдив с този евтин политически театър. Заповядайте утре сутринта, ще коментирам всичко. Благодаря" – така президентът Румен Радев лаконично коментира в Града под тепетата политическата буря, която се разрази след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на 14 октомври.

Борисов гневен: Благодарност никаква от никой, не виждам място на ГЕРБ в такова управление (ВИДЕО)

След като вчера Борисов заяви пред съпартийците си, че групата повече няма да се ангажира с кворума в пленарната зала и изпрати депутатите си из страната, за да видят какво е „оглозгано“ от ГЕРБ, днешното заседание на парламента се провали, а председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова, чиято оставка Борисов поиска, обяви, че утре сутринта ще има нов опит за заседание.

"Повече кворум в парламента няма да правим", каза в централата на ГЕРБ лидерът им на среща с парламентарната група, премиера Росен Желязков и министри. Борисов допълни и че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление. Във връзка с изборите в Пазарджик лидерът на партията каза, че или Даниел Митов е виновен, или професионалното ръководство. "Един от двамата да си заминава", каза Борисов. "Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председател на Народното събрание", поиска още председателят на ГЕРБ.

Малко след срещата с актива на партията, премиерът Росен Желязков отмени днешното заседание на Министерския съвет.

Напрежението расте: Опозицията отвърна на Борисов – искат оставка на правителството и нови избори

Пръв на изказването на Борисов реагира председателят на „ДПС-Ново начало Делян Пеевски“, който определи момента за преломен. „ДПС-Ново начало“ е на висотата на отговорността към хората, към държавата и затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт, пише в позицията, разпространена от пресцентъра на партията. По думите на Пеевски още тези дни ще бъде излъчен преговорен екип и очакват покана от Желязков.

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението

Държавният глава беше в Пловдив за официалното честване на 80-тата годишнина на Медицинския университет. Той приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище. Преди церемонията президентът разгледа изложението на иновациите, представено от всички факултети и звена на Медицинския университет във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология.