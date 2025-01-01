Страната има нелегитимен център на власт, който упражнява тази власт, пленил е институциите, службите, съдебната и това прави невъзможно провеждането на нормални и честни избори, това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на извънреден брифинг на ПП-ДБ от кулоарите на Народното събрание.

"От вчера вече и ГЕРБ, и "ДПС-Ново начало" са практически една и съща политическа сила. А това, което виждаме днес, са тримата премиери, за които ние говорим отдавна - единият формалният, който отменя заседанието на Министерския съвет, вторият, който много му се иска, и третият, който е истинският премиер - Делян Пеевски. За съжаление единственото, което днес е останало на Бойко Борисов, е да отиде във фотостудиото, да застане под герба и да си направи снимка с Пеевски", допълни той.

На въпрос от медиите към него какви есемеси точно е изпратил на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, та толкова го е разгневил, Мирчев заяви: "Написах му, че страхът му да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски го докара до катастрофата в Пазарджик и шестото място на ГЕРБ там и го посъветвах по най-бързия възможен начин да отива във фотостудиото, за да се снима под герба с Пеевски. Борисов направи публична тази комуникация и го призовавам да я покаже цялата на българските граждани, защото така е справедливо и така се прави. Писах му и преди, когато го бихме в "Слатина", че сме го били 80 на 11% и му казах, че ще има бой, бой, бой тогава, когато не се купуват гласове".

„Я да видя има ли изядени, оглозгани, олигавени и изсмукани“ – с тези думи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гневен влезе в централата на партията. Там бяха премиерът Росен Желязков, всички министри, депутати и членове на ГЕРБ-СДС. Изказването на Борисов беше предавано на живо на неговата страница във Фейсбук, а поводът бяха изборите в Пазарджик, които предизвикаха огромен отзвук.

Борисов посочи, че няма да са „все тия, които ще държат финансовата стабилност, дефицита", за да сме подредена държава. „А вчера Мирчев ми пише есемеси, че са ме изяли, погълнали, ликвидирали... ГЕРБ изчезна, Ново начало е всичко“, сподели той и допълни: „Благодаря, не ни мисли, Мирчев, големи-малки все ще оцелеем по някакъв начин. Ние направихме каквото зависи за историята, в което вие никога не участвахте. Само ни вкарахте в сивия списък за пране на пари при Асен Василев“.

Борисов гневен: Благодарност никаква от никой, не виждам място на ГЕРБ в такова управление (ВИДЕО)

Не очаквахме изборите в Пазарджик да предизвикат сътресение на цялото правителство, но те просто разкриха истината на всички български граждани - коментира и председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на брифинга на ПП-ДБ в НС.

"Това, което виждаме в момента, е блокаж на държавата - парламентът не работи, току-що излезе информация и, че шефът на Здравната каса е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата от различни групи и групички. Както каза Бойко Борисов вчера - всичко е дал на концесия и различните кръгове са се хванали за гушата. Не може България да става заложник на тези борби", посочи Василев.

Той призова да се внесе бюджетът, вместо да се обръща внимание на ненужни боричкания, иначе предвиди "тежка зима".

"Нашият призив към това правителство, ако то все още може да се събере и да работи, е в максимални бързи срокове да внесе данъчните закони и бюджета, за да може да гарантираме, че независимо от политическата криза, няма да имаме финансова такава и ще може българските граждани и бизнес да имат предвидимост какво ще се случва с тях следващата година", посочи още Асен Василев и допълни, че каквото и преформатиране на правителството да има, те няма да участват в него, особено с Делян Пеевски в него.

Решенията оттук нататък са или правителството на премиера Росен Желязков да иска вот на доверие, или да преформатират правителството с нови лица, предложи ген. Атанас Атанасов от ДСБ.

"Очакваме от мандатоносителя да съобщи на целокупния българсик народ своето решение", допълни той.

Политическата криза е придобила системен характер, каза от своя страна другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

"Вчера тази криза влезе в своите екстремни регистри с паническото театралничене на Борисов пред и зад своя партиен актив. Политическата криза е системна заради това, че съдебната власт и репресивният апарат на държавата е превзет от Пеевски. Именно затова политическата система боксува, именно затова на всеки 7-8 месеца се оказва, че изпълнителната власт бива свалена и тя е нетрайна. Тази политичека криза може да се реши, само ако Пеевски бъде изваден от службите и от съдебната власт", допълни Божанов.