Кметът на район "Средец" Трайчо Трайков сигнализира за рискова маневра с участието на коли на НСО и трамвай, движещ се в посока към площад „Журналист”. Случаят е от 10 ноември и породи въпроси кой има право да променя сигнализацията на светофара и при какви условия е разрешено да се случва това.

От Столична община дадоха обяснение как се управлява трафика при движение на автомобили със специален режим и имат ли устройства, с които могат да променят сигнала на светофара:

Редът за движение на моторни превозни средства със специален режим е уреден в Закона за движение по пътищата. Този режим се прилага само при служебна необходимост и при спазване на всички изисквания за безопасност на движението.

Водачът на автомобил със специален режим на движение може да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно. Шофьорът на кола със специален режим може да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество, както и да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления. Също така може да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали. Това се посочва в Чл. 92. (1) от Закона за движение по пътищата.

В изпълнение на тези разпоредби, Дирекция „Управление и анализ на трафика“ към Столична община е разработила технически решения, които минимизират риска от инциденти при преминаване на такива превозни средства през светофарно регулирани кръстовища. Системата позволява промяна на сигнала на светофара, за да бъдат информирани всички участници в движението за преминаването на автомобил със специален режим.

С такива устройства са оборудвани 60 линейки на Центъра за спешна медицинска помощ – София, като системата им функционира само при включени сирени и лампи (активирана светлинна и звукова сигнализация).

Освен това, по искане на Националната служба за охрана (НСО), 5 такива устройства са предоставени и на тях. Столична община не разполага с информация в кои конкретни автомобили на НСО се поставят устройствата.

В конкретния случай, описан от кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков, става въпрос за предварително съгласувано временно пропускане на делегация по ул. „Г. С. Раковски“, при което приоритетът в движението е бил осигурен по указания на Министерството на вътрешните работи при предварително съгласуван маршрут.

Според данните на Столична община не е вярно, че “светофарът е дал път на трамвая за секунди”, което впоследствие е довело до рязкото му спиране. От администрацията на София подкрепиха тезата си с видеозапис от системата за управление на трафика, на който се вижда, че през цялото време на описаната ситуация, светофарът за движещите се по ул. „Г. С. Раковски“ е показвал зелен сигнал за преминаващите автомобили, съответно сигналът за трамвая е забранявал преминаването.

Причината част от колите по „Раковски“ да не се движат в този момент е задръстване след кръстовището, в резултат на което водачите изчакват, за да не застанат на самото кръстовище и да не блокират движението.

Лейтенант Веселин Нинов от отдел "Връзки с обществеността" на Националната служба за охрана коментира пред Dariknews.bg, че не може да каже колко устройства за смяна на светофара има НСО и кога могат да бъдат използвани. "Всички средства, които касаят специалното оборудване или по някакъв начин се използват в оперативната работа на НСО, са квалифицирана информация. Аз не мога да дам информация ако да колко и по какъв начин се използват такива устройства, за които кметът Трайчо Трайков спомена. Той самият три пъти каза, че за конкретния случай не е използвано устройство, което е зачислено на НСО. Използването на тези устройства би следвало да се определя от органа, които ръководи управлението на транспортната политика в Столична община", заяви Нинов.