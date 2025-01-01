Кметът на район "Средец" Трайчо Трайков стана свидетел на рискова маневра с участието на коли на НСО и трамвай, движещ се в посока към площад „Журналист”. Случаят е от 10 ноември.

"Трамваят, потеглящ от пл. "Славейков", наби здраво спирачки на кръстовището с ул. "Георги Раковски", вътре имаше няколко силни залитания и едно-две кълбета", разказа Трайков в пост в социалните мрежи.

За трамвая светофарът светел в зелено, но за секунди той дава път на автомобилите на НСО. "В същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес", обясни той.

Пред NOVA Трайков допълни: „Очевидно този, който е сменил режима на светофара, не беше отчел реалната обстановка на място. Това беше много опасно, защото трамваят е тежко инерционно превозно средство. Ако ватманът не беше реагирал навреме, със сигурност щеше да има катастрофа”.

Кметът на район "Средец" провел разговор с ватмана, управлявал в този момент трамвая. По думите му това се случавало "постоянно".

В ефира на "Здравей, България" по NOVA Трайков обясни, че режимът на светофара е сменен дистанционно, но не с устройство, което е зачислено на НСО. „Част от устройствата са техни, други са на други институции. Не съм ядосан, но ситуацията беше изключително опасна и можеше да завърши по съвсем различен начин, особено след като ватманът ми каза, че това се случва рутинно. Мисля, че трябва да се преосмислят правилата и да се въведат по-ясни протоколи за използване на тези устройства”, категоричен е той.

След като подал сигнал до институциите, Трайков разбрал, че става въпрос за автомобили на НСО — пилотна кола и друго превозно средство. „Неофициално имам информация кого са придружавали, но не съм аз човекът, който трябва да я съобщава. Важното е случаят да послужи за по-критично разглеждане на начина, по който се използват тези устройства. Още вчера говорих с хора, които имат отношение по темата, така че смятам, че вече има движение по въпроса. Разбрах, че устройствата са около 30 на брой. Не знам точно кой има право да ги използва и в какви ситуации, но предполагам, че това е разписано някъде. Добре би било този случай да послужи като повод да се изясни как точно функционира системата”, призова районният кмет.

