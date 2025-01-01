Според Ивайло Мирчев общественото напрежение и масовите протести са принудили Делян Пеевски да отстъпи, но това са само символни победи и истинската битка тепърва предстои.

"Всички днес видяха, че Пеевски е един страхливец. След натиска на хората, на протестите, напусна кабинета си и си свали охраната, но не я свали сам. Ако не беше този натиск, ако не бяха усилията на стотиците хиляди хора, които излязоха по площадите, това нямаше как да стане", коментира Мирчев и добави:

"Само че това не е достатъчно. Това са символните битки. Има и много по-важни битки. И това е Пеевски да бъде изметен от политическия живот на страната, от влиянието му в прокуратурата, от съдебната система, неговите капии Сарафов и Славчев да подадат поставки веднага, защото те в момента ги пазят".

Мирчев беше категоричен, че от тук нататък техният натиск ще става само по-силен и това е "лошото новина за тези хора. Ние няма да спрем".

По-рано в изказване в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев коментира, че Христо Иванов никога не е получавал охрана и шофьор от НСО.

"Днес в комисия ще искаме свалянето на охраната на Делян Пеевски. Да няма нито един български депутат да използва НСО и барети, за да бъде охраняван", заяви той.

По думите на Ивайло Мирчев Делян Пеевски е на работа в парламента, но вече не в кабинета, в който е бил до вчера. "Вече го няма в кабинета на Тодор Живков", заяви той.

Припомняме, че от ДПС-Ново начало обявиха, че от август 2023 година е ясно, че НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. "Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. „сглобка“, за историята на която напомня откритият от лиедра на ДПС-Ново начало днес в кабинет 222 в парламента „Музей на Сглобката“ - се казва в съобщение във Facebook страницата им.