Бивш френски анестезиолог бе осъден на доживотен затвор за умишленото отравяне на 30 пациенти, 12 от които са починали, съобщи Би Би Си.
Съд в град Безансон в Източна Франция призна Фредерик Пешие за виновен в замърсяване на инфузионни торби с вещества, причинили сърдечен удар или кръвоизлив.
Най-младата му жертва, четиригодишно дете, е преживяла два сърдечни удара по време на рутинна операция на сливиците през 2016 г. Най-възрастната жертва е била на 89 години.
„Вие сте Доктор Смърт, отровител, убиец. Вие донесохте срам на всички лекари“, заяви прокуратурата.
French anaesthetist who poisoned 12 patients to death jailed for life https://t.co/pOVwOKsFD8— BBC News (World) (@BBCWorld) December 18, 2025
„Превърнахте тази клиника в гробище“, казва още държавното обвинение.
Пешие е разследван за първи път преди осем години, когато е заподозрян в отравяне на пациенти в две клиники в Безансон между 2008 и 2017 г.
Първата му известна жертва, Сандра Симар, е била на 36 години, когато е претърпяла внезапен сърдечен удар по време на операция на гръбначния стълб. Тя оцеля благодарение на намесата на Пешие, въпреки че изпадна в кома.
Тестовете на инфузионните ѝ торби показаха концентрации на калий 100 пъти над очакваната доза и местните прокурори бяха алармирани.
По време на 15-те седмици на процеса Пешие понякога признаваше, че някои от пациентите, които са се разболели или починали, може да са били отровени, но отричаше всякакви нарушения.
A court in eastern France has sentenced a former anaesthetist, Frédéric Péchier, to life imprisonment for intentionally poisoning no fewer than 30 patients, in a case prosecutors described as one of the most disturbing medical crimes in recent French history. pic.twitter.com/Vpn955efQ0— Medicalworld Nigeria (@MedicalworldNig) December 18, 2025
„Казвал съм го преди и ще го кажа отново: Не съм отровител... Винаги съм спазвал Хипократовата клетва“, заяви той.
Пешие сега ще прекара минимум 22 години в затвора, след като е бил на свобода през целия процес.
Той има 10 дни за обжалване, което би довело до втори процес в рамките на една година.