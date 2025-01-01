Бивш френски анестезиолог бе осъден на доживотен затвор за умишленото отравяне на 30 пациенти, 12 от които са починали, съобщи Би Би Си.

Съд в град Безансон в Източна Франция призна Фредерик Пешие за виновен в замърсяване на инфузионни торби с вещества, причинили сърдечен удар или кръвоизлив.

Най-младата му жертва, четиригодишно дете, е преживяла два сърдечни удара по време на рутинна операция на сливиците през 2016 г. Най-възрастната жертва е била на 89 години.

„Вие сте Доктор Смърт, отровител, убиец. Вие донесохте срам на всички лекари“, заяви прокуратурата.

„Превърнахте тази клиника в гробище“, казва още държавното обвинение.

Пешие е разследван за първи път преди осем години, когато е заподозрян в отравяне на пациенти в две клиники в Безансон между 2008 и 2017 г.

Първата му известна жертва, Сандра Симар, е била на 36 години, когато е претърпяла внезапен сърдечен удар по време на операция на гръбначния стълб. Тя оцеля благодарение на намесата на Пешие, въпреки че изпадна в кома.

Тестовете на инфузионните ѝ торби показаха концентрации на калий 100 пъти над очакваната доза и местните прокурори бяха алармирани.

По време на 15-те седмици на процеса Пешие понякога признаваше, че някои от пациентите, които са се разболели или починали, може да са били отровени, но отричаше всякакви нарушения.

„Казвал съм го преди и ще го кажа отново: Не съм отровител... Винаги съм спазвал Хипократовата клетва“, заяви той.

Пешие сега ще прекара минимум 22 години в затвора, след като е бил на свобода през целия процес.

Той има 10 дни за обжалване, което би довело до втори процес в рамките на една година.