Следващите преговори между Киев и Вашингтон в рамките на дискусиите на плана за прекратяване на войната с Русия ще се състоят утре и в събота в САЩ, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

„В петък и събота наш екип ще бъде в САЩ. Той вече е напът, а американците го очакват. Не знам още кой може да присъства, може би ще има европейци“, каза Зеленски, но не уточни състава на делегацията на Киев.

Новият кръг американско-украински преговори ще се състои точно преди срещата между руските и американските пратеници за войната в Украйна, която е планирана за този уикенд във Флорида, съобщиха представители на Белия дом.

Канцеларията на американския президент не даде повече подробности за състава на руската и на американската делегация.

Според сайта на „Политико“ САЩ ще бъдат представлявани от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Търмп Джаред Къшнър, докато Русия се очаква да изпрати специалния пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев.

Междувременно Кремъл съобщи, че Русия се готви за контакти със САЩ, за да получи подробности за техните преговори с европейските сили и Украйна.

"Ние наистина подготвяме определени контакти с нашите американски колеги, за да получим информация за резултатите от работата, която американците са свършили с европейците и с Украйна", каза днес Дмитрий Песков, говорител на руския президент Владимир Путин.

„Всички знаем руската позиция – тя иска да превземе целия регион Донбас и сега иска от нас да напуснем Донбас – това нейната позиция“, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски. „Нашата позиция също е ясна – не сме готови да предприемем съответните мерки. САЩ търсят компромис“, добави украинският държавен глава.

Президентът заяви също, че Киев ще има „голям проблем“, ако лидерите на ЕС не успеят да постигнат споразумение за използването на замразените руски активи за финансова помощ за Украйна.

„Без това (решение) Украйна ще бъде изправена пред голям проблем“, каза Зеленски пред журналисти, преди да отпътува за срещата на върха на ЕС в Брюксел.

„Русия трябва да разбере, че ние сме в позицията на силния“, добави той и уточни, че ако бъде прието споразумението за финансиране, това означава, че „Украйна ще има средства през 2026 и 2027 г.“.

„Това ще бъде сигнал към Русия, че Украйна няма да се срине само, защото няма финансиране – независимо дали за оръжие, подкрепа за населението и т. н.“, добави Зеленски.

Междувременно първият заместник външен министър на Украйна Сергий Кислиця пристигна в Китай, който е съюзник на Русия, за разговори с китайски дипломати, съобщи той в социалните мрежи.

„Натоварен ден в Пекин“, написа Кислиция и добави, че вече се е срещнал с американския посланик в Китай Дейвид Пардю.

Това е една от редките срещи между представители на Киев и Пекин, тъй като Китай е обвиняван, че помага на Русия в широкомащабната ѝ военна офанзива срещу Украйна.