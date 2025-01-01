На годишна среща с Министерството на отбраната руският президент Владимир Путин определи европейските лидери като "малки прасенца", които искат да се възползват от краха на Русия, предаде The Guardian.

„Ако те не искат съдържателна дискусия, тогава Русия ще освободи своите изконни земи на бойното поле“, каза той.

Путин твърди, че предишната администрация на САЩ „умишлено е наклонила везните към въоръжен конфликт“, като добави, че Вашингтон е вярвал, че Русия може да бъде отслабена или дори унищожена за кратък период от време.

След това той остро разкритикува европейските лидери, обвинявайки ги, че са се присъединили към администрацията на бившия президент на Съединените щати Джо Байдън. „Европейските малки прасенца незабавно се включиха в работата на предишната американска администрация, надявайки се да извлекат полза от разпадането на нашата страна“, каза Путин.

Зеленски: „Мирът“ на Путин ще даде възможност Русия да атакува отново Украйна

Твърдолинейните изказвания на държавния глава дойдоха на фона на твърдения на американски официални лица, че по-ранните преговори с Украйна в Берлин са разрешили около 90% от най-трудните въпроси. Въпреки това остават сериозни съмнения дали руският лидер е готов на компромис.

Путин нееднократно е настоявал Киев да отстъпи останалите части от източния регион Донбас, които все още са под украински контрол - искане, което Белият дом на моменти изглежда е подкрепял, но което Украйна категорично е отхвърлила. Москва също така настоява за строги ограничения върху украинските въоръжени сили, забрана за присъствието на западни войски на украинска територия и прекратяване на западната военна помощ.

В сряда руският държавен глава отрече, че Москва планира нахлуване на територията на НАТО, като вместо това заяви, че алиансът е започнал подготовка за възможна военна конфронтация с Русия с перспектива към 2030 година.