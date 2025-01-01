Президентът на Украйна Володимир Зеленски остро разкритикува намеренията на руския държавен глава Владимир Путин Киев да поиска украински територии, за да бъде прекратена войната. Той предупреди, че липсата на „истински мир“ може да даде на Русия възможност отново да нахлуе.

Зеленски подчерта, че ако Москва не бъде подложена на наказателни действия, рано или късно ще възобнови агресията си. Той припомни липсата на международен отговор при анексирането на Крим през 2014 г., както и забавената помощ преди началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г.

„(Путин) получи възможност да вземе Крим и това доведе до окупацията на Донецка и Луганска област. Не получи превантивно наказание, когато струпа войски на нашите граници. Това доведе до пълномащабната война и до окупацията на още повече части от Украйна. Сега Путин иска да му бъде простено за завземането на южната част на Херсонска област, Запорожие, цялата територия на Луганска и Донецка област, и Крим,“ заяви Зеленски.



„Няма да позволим втори руски опит да се раздели Украйна. А познавайки Русия – където има втори път, ще има и трети. Затова стоим твърдо на ясни украински позиции,“ добави президентът.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Путин ще проведат среща на 15 август в Аляска, на която ще се обсъжда руския план за прекратяване на огъня в замяна на отстъпване на източни украински територии на Москва.

Консултациите между ЕС, Украйна и САЩ са довели до отхвърляне на руското предложение, като преди срещата е била представена контрапозиция на Вашингтон, съобщава „Уолстрийт Джърнал“.