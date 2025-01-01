Висши украински, американски и европейски представители ще се срещнат във Великобритания преди планираната за следващата седмица среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, предаде KyivIndependent.

Съобщава се, че Украйна и нейните съюзници ще се опитат да постигнат обща позиция във връзка с предстоящата среща между двамата лидери.

По време на телеконференция на 8 август е било предложено провеждането на консултации на живо между висши представители на Украйна, Европа и САЩ, съобщи Axios.

Подробностите около срещата във Великобритания все още се обсъждат.

За край на войната: Доналд Тръмп ще се срещне с Владимир Путин на 15 август в Аляска

На проведен на 6 август разговор между президента Володимир Зеленски, Тръмп и европейски лидери някои участници останали с впечатлението, че Путин е готов да се откаже от претенциите на Русия към Запорожка и Херсонска област в Южна Украйна, предаде Axios, позовавайки се на източници, запознати със случая.

По думите на двамата източници Уиткоф е заявил пред участниците в разговора, че Путин ще прекрати войната, ако Киев се съгласи да отстъпи Донецка област, Луганска област и Крим.

По време на разговор на следващия ден обаче Уиткоф е заявил, че руският държавен глава е готов да замрази конфликта по настоящата фронтова линия, която включва окупирани територии в Запорожка и Херсонска област, съобщава Axios.

„Говорим за територия, за която се водят боеве от три години и половина (...) Така че разглеждаме този въпрос, но всъщност искаме да си върнем част от територията“, каза Тръмп по-рано днес по време на пресконференция с лидерите на Армения и Азербайджан.