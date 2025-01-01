Белият дом обмисля да покани президента Володимир Зеленски на мирни преговори в Аляска на 15 август, в същия ден, в който американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин ще се срещнат, съобщава "Киев Индепендънт".

Тръмп обяви на 8 август, че той и Путин ще се срещнат в Аляска, където двете страни ще обсъдят предложението на Путин за план за прекратяване на огъня, който включва спиране на военните действия в замяна на отстъпването на източните територии на Киев на Русия.

Зеленски категорично отхвърли идеята за отстъпване на украински територии, за да се сложи край на войната с Русия, като предупреди, че неблагоприятно мирно споразумение в Украйна в крайна сметка ще доведе до прегрупиране на Русия и ново нахлуване в Украйна.

Зеленски обвини Путин, че се „страхува“ да се срещне с него за преговори в Турция

Тръмп първоначално предложи Зеленски да участва в срещата като предварително условие за мир, но по-късно промени курса си и реши да проведе първоначална среща с Путин, последвана от предложена тристранна среща на върха с участието на президента Володимир Зеленски.

Докато украинският президент даде знак, че е готов за такъв формат, Путин заяви, че принципно не се противопоставя на срещата, но добави, че първо трябва да бъдат изпълнени определени „условия“.

Тъй като предстои да започнат преговори на ниво лидери, европейските лидери отхвърлиха предложението на Русия и вместо това предложиха контрапредложение на американските официални лица преди планираната среща.

Лидерите на ЕС също изразиха публично загриженост относно липсата на европейско и украинско участие в мирните преговори, като европейски представители заявиха, че мирните преговори няма да имат голямо значение без участието на европейските лидери.