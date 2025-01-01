Някои държави ще положат "титанични усилия", за да провалят срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин на 15 август, заяви специалният пратеник на президента на Русия по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.

По-рано Тръмп каза, че Русия и Украйна са близо до сключване на мирно споразумение, което може да сложи край на конфликта, продължаващ вече три години и половина. Подробностите за сделката все още не са обявени, но те може да включват отстъпването на значителни територии от страна на Украйна – условие, с което много европейски страни не са съгласни. Дмитриев добави, че някои държави имат за цел да протакат войната, но не назова за кои държави става въпрос.

За край на войната: Доналд Тръмп ще се срещне с Владимир Путин на 15 август в Аляска

"Несъмнено редица страни, които имат интерес от продължаването на конфликта, ще положат титанични усилия, за да провалят планираната среща между президента Путин и президента Тръмп", написа той в публикация в "Телеграм", като уточни, че под усилия има предвид "провокации и дезинформация".

Дмитриев не обясни какви биха могли да бъдат "провокациите".

По-рано Кремъл потвърди срещата. Двамата лидери ще се "съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно разрешение на украинската криза", заяви сътрудник на Путин Юрий Ушаков. Той добави: "Това очевидно ще бъде труден процес, но ние ще се ангажираме активно и енергично с него".