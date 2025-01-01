Володимир Зеленски
Володимир Зеленски пристигна в Брюксел, където лидерите на страните от ЕС се събраха на среща на върха с висок зaлог, за да обсъдят как да финансират военните усилия на Украйна, нейната армия и бюджет, съобщи източник от украинското президентство.

 

"Кацнахме“, посочи източник от украинското президентство, цитиран от АФП.

Володимир Зеленски отива в Брюксел, за да убеди европейските си съюзници да използват замразените руски активи, за да помогнат на Украйна след почти четири години война, каза високопоставен украински представител.

