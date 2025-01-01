Съюзниците в НАТО постигнаха съгласие по съвместно финансирания бюджет на алианса за 2026 г., като одобриха увеличение на разходите с цел укрепване на бойната готовност и военните способности.

Гражданският бюджет на НАТО за 2026 г. е определен на 528,2 млн. евро, докато военният бюджет възлиза общо на 2,42 млрд. евро. Решението беше взето на заседание на Северноатлантическия съвет.

Сред приоритетите на бюджета са военната адаптация на НАТО, подобряването на оперативната съвместимост между съюзническите сили, както и подкрепата за превенция, управление на кризи и сътрудничество в областта на сигурността.

Финансирането ще продължи да осигурява дейността на интегрираната командна структура на НАТО, обучителните програми и ученията под ръководството на алианса, неговите операции и мисии, както и инициативите за изграждане на капацитет в партньорските държави.