Не мисля, че трябва да приемем поправки в украинската конституция, украинският народ трябва да реши дали тя да бъде изменена, а не Русия, каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Брюксел, след като по-рано днес разговаря с участниците в заседанието на Европейския съвет. Така той отговори на въпрос дали подкрепя конституционни поправки за отказ на неговата страна от членство в НАТО. Това предава кор. на БТА Николай Желязков.

Президентът на САЩ Джо Байдън ми каза, докато беше на власт, че Украйна няма да бъде приета в НАТО. Всичко в живота е "засега", може по-нататък нещата да се променят, политиците се сменят, добави Зеленски.

Искаме отговор на въпроса какво САЩ и останалите ни партньори биха направили, ако Русия ни нападне отново. Този отговор може да не бъде публичен, но трябва да залегне в документ, настоя той. Русия иска да изключи европейско присъствие в Украйна след войната, но то би намалило опасността от ново нападение. Диалогът с президента Доналд Тръмп не е лесен, но САЩ са в състояние да спрат (руския президент Владимир) Путин и разчитам на това. Бих искал САЩ да окажат повече натиск над Русия, добави Зеленски.

Той изрази очакване до края на годината да се намери решение за финансирането на неговата страна в следващите две години. Зеленски каза, че има разбиране за тревогите на Белгия по отношение на предоставянето на заем за неговата страна с руски средства, но отбеляза, че Украйна е изправена пред по-голяма заплаха. Според него, ако няма средства, Украйна няма да може да произвежда достатъчно дронове.

По неговите думи в преговорите за мир досега остават нерешени въпросите за бъдещето на Донбас и за Запорожката АЕЦ. Зеленски каза, че началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС е блокирано по политически причини.