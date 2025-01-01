/ БТА
22 общини все още не са заявили обучение за работа със системата BG Alert

Все още 22 български общини от общо 265 не са заявили обучение за работа със системата BG Alert, каза пред медиите в Габрово главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Общините са независими и не можем да им разпоредим обучение, посочи Джартов. Той отбеляза, че е изключително важно общините да се включат в обучението. Ако през миналата година системата бе задействана от кметове, министри и областни управители само три пъти, през 2025 година това се случи над 70 пъти и системата доказа своята функционалност, допълни директорът на ГДПБЗН.

Случаите, в които BG Alert не е задействана, се дължат на хората, които трябва да работят със системата. Никога не е имало технически проблем, който да възпрепятства задействането ѝ. Всичко е въпрос на знания и умения у хората, както при всичко останало, смята той.

Главен комисар Джартов напомни и за мерките за безопасност във връзка със зимния отоплителен сезон. Лятото обикновено пожарите са в природата, а зимата са в жилищата, всяка година преди началото на пожароопасния отоплителен сезон организираме кампания, посочи той. По думите му е изключително важно хората да използват обезопасени уреди, да са почистени комините, да не се съхраняват горими материали до отоплителните уреди. 

Последвайте ни

България