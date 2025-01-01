В навечерието на Коледните и новогодишните празници деца от 5-и клас в ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе бяха посрещнати в президентската институция от държавния глава Румен Радев. Учениците представиха пред президента народния обичай Коледуване с наричания за здраве и благополучие през новата година.

Румен Радев поздрави децата за прекрасните им изпълнения и че пресъздавайки народните обичаи, те съхраняват святите български традиции. Президентът пожела на учениците здраве, успехи и сбъднати мечти.

След срещата си с държавния глава учениците имаха възможност да разгледат сградата на президентската институция, като посетиха Гербовата зала и многофункционалната библиотека на президентството.